Per Milik oggi nuovi contatti Giuntoli e Berti (Ds Atletico)

Anche nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti. Milik è tornato dal suo breve soggiorno all’estero e riprenderà gli allenamenti individuali, mentre il suo agente, David Pantak, continuerà ad aggiornarlo sull’esito delle trattative. Possibile che l’attaccante partecipi personalmente, come già accaduto la scorsa estate, a una nuova conference con i dirigenti dell’Atletico Madrid, sempre con l’ausilio di Fabrizio De Vecchi che segue già da diversi mesi la vicenda, supportando Pantak per la ricerca della migliore soluzione. Il Napoli, per il momento, non ha nessuna fretta di chiudere e potrebbe continuare a tirare per un po’ sulla richiesta di 15 milioni, con Chiavelli e De Laurentiis a rappresentare l’ala oltranzista che non diventerà cieca se, durante la finestra invernale, si aprirà la possibilità di favorire una società amica come l’Atletico.

Questo è il motivo per il quale, sia dall’entourage del calciatore, sia da ambienti vicini all’Atletico Madrid, trapela la sensazione che l’affare possa chiudersi. Sulla tempistica nessuno è pronto a sbilanciarsi, ma l’ottimismo cresce, anche perché l’approdo alla corte del Cholo sembra esser l’unico possibile per Milik per evitare di perdere l’Europeo. Il ds rojiblanco Berta sta provando a metter pressione facendo anche trapelare che ci sono altri nomi come Loren del Betis o Lacazette dell’Arsenal pronti ad esser assaltati. Un modo per far capire al Napoli di stringere l’affare e chiudere, anche formalmente, il capitolo azzurro di Arek Milik. M. Giordano (Il Mattino)