Napoli – Ecco quanto chiedono Hysaj e Maksimovic per rinnovare

I DIFENSORI

Diverso, poi, il doppio caso di Hysaj e Maksimovic. Il terzino albanese sembrava già un anno fa pronto a lasciare il Napoli, eppure sia con Ancelotti che con Gattuso è rimasto in sella, diventando quest’anno uno dei punti fermi della difesa azzurra. Fino al momento in cui è risultato positivo al Covid, infatti, Hysaj era stato sempre titolare con Gattuso, e anche ora l’impressione è che possa ritornare ad essere uno dei tasselli fissi del pacchetto arretrato. Il suo contratto, però, scadrà il prossimo giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo. Con l’entourage del giocatore – rappresentato dal napoletano Mario Giuffredi – i contatti sono serrati, ma a mancare è l’intesa sulle cifre.

Attualmente Hysaj prende 1,6 milioni a stagione e vorrebbe almeno 2,5 all’anno per rinnovare, cifre che sono molto lontane dalle offerte del Napoli. Stesso problema per Maksimovic, rappresentato dal potente manager Ramadani, lo stesso che cura gli interessi di Milik). Nikola è la prima scelta di Gattuso per far rifiatare Manolas e Koulibaly al centro della difesa e in stagione ha già collezionato 10 presenze tra campionato ed Europa League). Il serbo ha un ingaggio da 1,2 milioni all’anno e vorrebbe arrivare almeno a 2, ma anche per lui il Napoli non ha intenzione di spendere tanto. A differenza di Milik, però, Hysaj e Maksimovic sono tasselli quasi fissi del Napoli, motivo per il quale il braccio di ferro potrebbe protrarsi ancora a lungo nella speranza di un accordo che ad ora sembra però molto difficile da raggiungere. Fonte: Il Mattino