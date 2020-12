Napoli-Osimhen, oggi si conosceranno le sue condizioni fisiche. Due le opzioni

Il Napoli si è reso conto, ma lo sapeva dal primo momento del suo acquisto, senza Osimhen, la squadra fa più fatica a concretizzare sotto porta e creare palle gol. La punta nigeriana si fece male in nazionale nel finale di gara contro la Sierra Leone, botta alla spalla, sembrava problema da poco, ma invece si è trasformata in un’odissea per l’ex Lille. Oggi è il giorno del suo rientro a Napoli, massimo domani, dove si conosceranno le sue condizioni fisiche, dopo le cure fatte ad Anversa. Due sono le opzioni: positive e allora proseguirà il suo percorso a Castel Volturno per il rientro in campo, oppure negative. Nel secondo caso tornerà in Belgio per nuovi accertamenti, con l’obiettivo di averlo al top il 20 Gennaio sfida di Supercoppa contro la Juventus al “Mapei Stadium”.

Fonte: Corriere dello Sport