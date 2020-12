Lozano a due facce, dalla tristezza alla gioia. Merito di Gattuso

Il 2020 di Lozano è stato a due facce, come nelle maschere teatrali. La prima parte ha rappresentato la tristezza, critiche tante e rendimento che non arrivava, quasi a farlo sembrare un acquisto sbagliato. La seconda parte invece il volto della gioia e della contentezza, passando per un giocatore indispensabile. Il merito è di mister Gattuso che lo ha rigenerato, non solo per la fase d’attacco, ma anche per la mano che dà in difesa alla squadra. Fino ad ora Lozano ha segnato sette gol tra campionato ed Europa League, con ampi margini di crescita per il resto della stagione. Con il Torino è entrato a gara in corso, recuperato in extremis, non al massimo, ma ci sarà contro il Cagliari, dove mancheranno ancora Mertens e Osimhen, per un’opzione in più e ricominciare nel 2021 al meglio contro i sardi ma non solo.

Fonte: Corriere dello Sport