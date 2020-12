L’omaggio a Maradona di Cr7 è il post del 2020 con più like di Instagram!

Chi ha fatto l’omaggio social più bello a Diego Armando Maradona? Per il popolo di Instagram non ci sono dubbi: Cristiano Ronaldo. Lo sportivo si è classificato al primo posto dei post Instagram più apprezzati nel 2020. A farlo sapere è Billboard. Un sentito omaggio alla leggenda del calcio che ha fatto il pieno di like e commenti in tutto il mondo. Il post risale allo scorso novembre, quando l’ex calciatore argentino è deceduto, e quella dedica ha registrato oltre 19.7 milioni di like. “Dico dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Se ne è andato troppo presto, ma nessuno lo dimenticherà mai“, aveva scritto l’attaccante. Ad oggi Cristiano è il personaggio famoso più seguito su Instagram, con ben 249 milioni di follower. Niente da fare per il collega Leo Messi, che si è dovuto accontentare del terzo posto.

Fonte: Tuttosport