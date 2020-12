Llorente verso la Juve, ma il Napoli valuta in vista della Supercoppa

La Juve, in queste sessione di mercato, ha bisogno di rafforzare il proprio reparto offensivo. Tra le possibilità di farlo, per la squadra bianconera, rientra anche il napoletano Fernando Llorente. Stando a quanto si legge su Tuttosport, la punta spagnola, sarebbe molto più di una semplice possibilità presa al vaglio: “Il 35enne spagnolo, ai margini del Napoli (appena 19 minuti in questo campionato) e con il contratto in scadenza a giugno, ha bisogno del via libera del club di Aurelio De Laurentiis, al quale non dispiacerebbe risparmiare lo stipendio di un calciatore praticamente mai impiegato”

Il Napoli sta valutando la situazione, visto il periodo no degli attaccanti azzurri (infortunati) quindi potrebbe decidere di tenere Llorente almeno fino alla Supercoppa in programma il 20 gennaio.