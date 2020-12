Llorente è ai margini del progetto azzurro: Ma l’ingaggio è pesante

LO SPAGNOLO

Ultimo caso, quello di Llorente. Lo spagnolo ha fatto il suo esordio stagionale prima di Natale, nel finale della gara pareggiata contro il Torino e solo per la mancanza di alternative in avanti, causa infortuni. Fino a quel momento non si era mai visto, a dimostrazione del fatto che è ai margini del progetto di Gattuso. Il suo ingaggio è da 2,5 milioni a stagione e l’idea del Napoli (che lo ha preso nell’estate 2019 a parametro zero) è quella di riuscire a trovargli una destinazione già in questa sessione di mercato. Sulle tracce dello spagnolo, infatti, c’è stata l’Inter che avrebbe potuto utilizzarlo come alternativa low cost a Lukaku, ma una volta uscita dalle coppe, difficilmente i neroazzurri andranno sul mercato per un’altra punta. Fonte: Il Mattino