Liga: Il Real stecca l’ultima dell’anno, l’Atletico allunga in classifica

Ore 17:00

Granada-Valencia 2-1 Gameiro (V) 36′, Kenedy (G) 45’+3′, Molina (G) 88′

Ore 19:15

Atletico Madrid-Getafe 1-0 L. Suarez (A) 20′

Celta Vigo-Huesca 2-1 Nolito (C) 33′, Aspas (C) 61′, Seoane (H) 84′

Ore 21:30

Elche-Real Madrid 1-1 Modric (R) 20′, Fidel (E) rig. 52′

Granada-Valencia. La sfida si sblocca al 15′ col tiro dal limite dell’area di Kenedy ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR, al 36′ gli ospiti sbloccano il punteggio con Gameiro che servito alla perfezione da Cheryshev insacca. Nel finale di tempo Kenedy pareggia i conti direttamente su punizione dopo una deviazione che spiazza Domenech chiudendo il primo tempo sull’1-1. Nella seconda frazione Charris semina il panico nella difesa valenciana e arrivato in area calcia di pochissimo sopra la traversa, al 70′ Jason riceve il secondo giallo lasciando gli ospiti in 10 uomini. Nel finale prima l’arbitro ristabilisce la parità numerica espellendo Duarte e poi il Granada ribalta il match con l’incornata di Molina per il definitivo 2-1 per il Granada.

Atletico Madrid-Getafe. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 20′ con la precisa incornata di Luisito Suarez sul cross di Carrasco, al 30′ sugli sviluppi di un corner Suarez cerca il bis ancora di testa ma la sfera esce di poco così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per i madrileni. Nella ripresa Cucu controlla palla dai 20 metri e calcia a giro mancando il bersaglio per una questione di centimetri, nel finale di gara Timor cerca il pareggio direttamente su punizione mancando lo specchio così al triplice fischio Simeone si aggiudica i 3 punti.

Celta Vigo-Huesca. Primo brivido al 13′ col tiro di prima intenzione di Nolito respinto da Fernandez in corner, al 33′ Iago Aspas serve alla perfezione Nolito che in area insacca a fil di palo chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 per il Celta. Nei secondi 45 minuti la formazione di casa raddoppia le marcature con Iago Aspas che a suo di dribbling si presenta davanti al portiere e insacca, nel finale l’Huesca accorcia le distanze con la precisa rasoiata a fil di palo di Seoane ma al triplice fischio il Celta conquista la vittoria.

Elche-Real Madrid. Le merengues alzano il ritmo e al 20′ sbloccano il punteggio col colpo di testa di Modric, al 30′ Lucas Vazquez entra in area e calcia id potenza cercando il raddoppio ma la sfera termina sul fondo non id molto. Nel finale di tempo i blancos amministrano il possesso palla così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 madridista. Nella ripresa arriva il pareggio dell’Elche con la rasoiata di Fidel dagli undici metri che trafigge Courtois, al 63′ Boye controlla e calcia dal limite a botta sicura ma la sua conclusione sfiora l’incrocio. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Atletico Madrid 35**-Real Madrid 33*-Real Sociedad 26-Siviglia 26**-Villarreal 26-Barcellona 25*-Granada 24*-Celta Vigo 23-Cadice 19-Betis 19-Athletic Bilbao 18-Levante 18*-Alavés 17–Getafe 17*-Elche 16**-Eibar 16-Valencia 15-Valladolid 15-Osasuna 12*-Huesca 12

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri