Infortuni – Aggiornamenti su Mertens, Koulibaly e Demme

Mister Gattuso, ieri durante la seduta allo stadio Diego Armando Maradona, in vista della trasferta di Cagliari, ha constato la condizione fisica dei suoi ragazzi, superato il test dei tamponi, negativi tutti. Mancavano ancora Osimhen e Mertens. Il nigeriano entro domani sarà in città per nuovi accertamenti, mentre per il belga si dovrà attendere la prossima settimana. La punta fiamminga è ancora ad Anversa per recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra subita nel corso della sfida contro l’Inter. Allenamento a parte invece per Koulibaly e Demme. Per il difensore senegalese probabile ritorno in campo il 10 Gennaio contro l’Udinese alla “Dacia Arena”, a causa della distrazione di primo grado nel corso della gara contro la Lazio. C’è più ottimismo per il centrocampista tedesco che potrebbe essere convocato per la sfida contro i sardi di domenica alle ore 15,00.

Fonte: Corriere dello Sport