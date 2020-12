Il Napoli punta Emerson Palmieri. Stabilita anche la formula con il Chelsea

Dopo Bakayoko, il Napoli cercherà con il bis con il Chelsea per un altro affare di mercato, in questo caso si tratta di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro in questo inizio di stagione ha totalizzato 7 presenze e 246 minuti in tutto, davvero poco. Il club azzurro sa perfettamente che sarebbe l’opzione ideale per la corsia mancina, visto che Ghoulam non sempre gioca e Hysaj spesso è adattato. Mario Rui il più delle volte gioca ma non sempre riesce a rendere al meglio, anche per la questione Tribuna a Bologna. Trovata anche la formula per il nazionale azzurro, prestito con diritto di riscatto. Il tempo e la pazienza giocano a favore della società di AdL, come successe per Bakayoko, quindi sarebbe un bel botto di inizio anno, ma sempre prima vendere e poi comprare.