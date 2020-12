Giovanni Carnevali (d.s. Sassuolo): “Bugeja? Sarà difficile trattenerla anche il prossimo anno”

Il Sassuolo è terzo in classifica nella serie A femminile, dove non mancano le calciatrici che si stanno mettendo in evidenza. Il d.s. delle neroverdi Giovanni Carnevali fa il quadro della situazione. “Facciamo parte di un grande gruppo come quello di Mapei, che lavora cercando di capire cosa succederà in futuro ed è quello che facciamo anche noi come società. I giovani sono il nostro futuro, abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze che cominciano a darci soddisfazioni. Nel calcio femminile siamo stati lungimiranti, siamo stati i primi in Italia a organizzare una finale di una competizione europea e l’UEFA ci è riconoscente in questo. Il movimento è in crescita e crescerà ancora ed è bello vedere queste ragazze che si presentano al campo con tanta voglia di fare e giocare. Bugeja? L’abbiamo presa da Malta e ora è sulla bocca di tutte, anche all’estero. Non sarà facile tenerla con noi”.

Fonte: Trc