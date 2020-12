Euroavversaria del Napoli: Granada-Valencia 2-1, impresa andalusa in rimonta

GRANADA-VALENCIA 2-1:

Partita dura. Caratterizzata da ben 7 ammonizioni. E 3 espulsioni. Decide, pertanto, anche l’inferiorità numerica. Le 2 espulsioni riducono il Valencia in 9 calciatori. Prima Jason, al 72′, si procura il secondo giallo per eccesso di foga. Ed un minuto dopo, al 73′, Guedes si prende il rosso diretto per un fallaccio (condotta antisportiva). Al 76′ tocca anche al Granada essere gravato dall’espulsione di Duarte. Per atterramento. 36′, Cheryshev del Valencia crossa per Gameiro. Deviazione vincente. E la palla in fondo alla rete. 0-1. 48′, gran punizione di Kenedy del Granada. Deviazione della barriera. Domenech spiazzato. Palla in rete. 1-1. 88′, gran colpo di testa di Molina del Granada. Con un perentorio stacco, dal limite dell’area. L’impatto è vincente. Per il 2-1 finale. Granada settimo. Ad un punto dal Barcellona. Valencia in piena zona retrocessione.

GRANADA, 4- 2- 3- 1:

Rui Silva, C.Neva, D.Foulquier, Domingos Duarte, G.Sánchez (Cap.), Antonio Puertas, M.Gonalons, L.Suárez, Kenedy, Y.Herrera, R.Soldado. All: Diego Martínez

A disposizione: J.Molina, Quini, Andorinha, N.Pérez, R.Azeez, J.Vallejo, A.Escandell, Y.Eteki, Pepe Sanchez, A.Soro.

Cambi: J.Molina <-> R.Soldado (68′), J.Marín Ruiz <-> D.Foulquier (73′), A.Soro <-> J.Rodríguez Díaz (73′), J.Vallejo <-> L.Suárez (89′)

VALENCIA, 4-4- 2:

J.Doménech, E.Mangala, M.Diakhaby, D.Wass, J.Gayà (Cap.), C.Soler, V.Esquerdo, D.Cheryshev, Jason, Gonçalo Guedes, K.Gameiro. All: Javier Gracia

A disposizione: K.Koindredi, Álex Blanco, C.Rivero, Thierry Correia, G.Molina, Y.Musah, J.Vázquez, U.Etxebarria, Lee Kang-In, Manu Vallejo, R.Sobrino, Maxi Gómez.

Cambi: M.Vallejo Galván <-> K.Gameiro (66′), Y.Musah <-> D.Cheryshev (76′), K.Koindredi <-> V.Esquerdo (87′)

Reti: 36′ Gameiro (Valencia), 48′ Kenedy (Granada CF), 88′ Molina (Granada CF).

Ammonizioni: D.Foulquier, Y.Herrera, J.Rodríguez Díaz, M.Gonalons, D.Remeseiro Salgueiro, D.Wass, E.Mangala

Espulsioni: Jason (70°), Gonçalo Guedes (73°) nel Valencia e Domingos Duarte (76°), Domingos Duarte (76°) nel Granada CF