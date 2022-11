EURO AVVERSARIO NAPOLI – Granada-Valencia 1-1, pari in extremis nel finale di primo tempo per i padroni di casa

All’Estadio de Carmines il Granada, prossimo avversario in Europa League del Napoli, affronta il Valencia, per l’ultima gara del 2020. I padroni di casa partono forte andando in gol con Kenedy, ma il VAR annulla per una sbracciata di un suo compagno di squadra a centrocampo. Gli ospiti reagiscono e cercano il gol che arriva a metà del primo tempo. Cross di Cherychev e da pochi passi Gameiro segna da pochi passi. Il match sembra andare liscio per i ragazzi di Gracia, ma nel finale di primo tempo arriva il pari del Granada. Punizione procurata da Soldado e Kenedy, con la deviazione decisiva di Gameiro segna l’1-1.

Factory della Comunicazione

La Redazione