Deroga Figc: Un calciatore potrà indossare tre maglie in una stagione

Non più solo due squadre. Un calciatore, durante la stessa stagione, potrà indossare fino a tre casacche diverse. Lo ha stabilito la FIGC. In vista dell’apertura della prossima finestra di mercato, quello di riparazione, questo cambio di rotta potrebbe favorire l’aumento delle trattative. La nota ufficiale recita: “Deroga all’art. 95 delle NOIF (Norme organizzative interne della FIGC). Preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre”