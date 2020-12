Chiariello (giornalista): “Gattuso deve trovare la quadra in trasferta”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante il consueto appuntamento con EditoNapoli:

Sorge una domanda: a Cagliari che Napoli troveremo?

“Sono fiducioso. Il Napoli è una squadra costruita sulla fase difensiva e quando deve sfruttare la fase difensiva fa bene. La fase difensiva del Napoli è come quella del Sassuolo, come quella che abbiamo visto a San Siro: tanto palleggio e imbucata. In trasferta questo paga, ma quando devi fare tu la partita, non paga. È lì la quadra che non ha ancora trovato Gattuso ed è una quadra importante. Lì, però, dove incontra questo Cagliari, che non, purtroppo, ha perso un giocatore come Rog al quale vanno i miei auguri e che ha un ottimo allenatore e un’ottima squadra, il Napoli può vincere, perché con questo sistema può batterlo, colpendolo alle spalle con le bucate di Lozano ed Insigne”.