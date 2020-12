Ceccarini(giornalista): “Nel Napoli in uscita solo Milik e Llorente. Gomez? Occasione di mercato, ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista.

“Lobotka? Io ho la sensazione che se nel Napoli partirà qualcuno si tratterà di Milik e Llorente. Per Milik la situazione è la solita, Llorente può partire ma non subito. In uscita per gli altri, almeno per ciò che so io, non andrà via nessuno. Poi ovviamente esistono situazioni che non si possono prevedere. Gomez? Può interessare a tante squadre. Il Napoli paradossalmente potrebbe avere dei problemi di abbondanza con uno come lui. Al di là del valore del giocatore – che io personalmente prenderei subito – però lui vuole 10 milioni. Inter? Ci sono due aspetti da valutare: se prevale la linea Conte si prenderà un vice Lukaku, se invece la società decide di andare su un altro aspett0 allora Gomez può diventare un’occasione di mercato. Non è ancora chiaro al momento.