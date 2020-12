Cambio di strategia – Mario Rui per arrivare ad Emerson Palmieri

Non dovrebbero esserci “movimenti” particolari da parte del Napoli in questa finestra di mercato che sta per cominciare. Il Napoli dovrebbe provare solo a sfoltire la rosa. Però, come sottolinea La Repubblica, il club azzurro monitorerà eventuali opportunità. La priorità sembra essere quella del terzino sinistro. Individuato da un po’ in Emerson Palmieri. Il calciatore del Chelsea voleva cambiare aria già quest’estate per trovare il modo di giocare il più possibile anche in vista del prossimo Europeo. “Il Napoli lo segue, è in contatto con gli intermediari e si è informato sui termini della trattativa. Ma al momento non è previsto ancora un vero affondo” Certo le condizioni fissate dal Chelsea non aiutano: prestito con obbligo di riscatto o cessione a titolo definitivo. La differenza di queste ultime ore è che per arrivare ad Emerson Palmieri, non si pensa eventualmente alla sola cessione di Ghoulam, adesso il Napoli sarebbe disposto a sacrificare Mario Rui. Si ascolteranno e vaglieranno eventuali proposte