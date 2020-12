Il Cagliari, dopo l’infortunio per la lesione dei legamenti del crociato a Marko Rog, si è già mosso in tempo per sostituire il centrocampista Rog. E’ praticamente fatta per il ritorno di Nainggolan, prestito secco dall’Inter. Nella tarda mattinata visite mediche e poi la firma sul contratto. Per il suo debutto, probabilmente dal 6 Gennaio, quindi non giocherà domenica 3 Gennaio contro il Napoli. La conferma del “ninja” sui social.

Fonte: calciomercato.it