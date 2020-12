Auriemma (giornalista): “La malasorte si è accanita sul Napoli dal 13 novembre”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un editoriale su calciomercato.com a proposito del momento del Napoli: “La malasorte si è accanita sul Napoli dal 13 novembre scorso. Quel giorno si giocò Nigeria-Sierra Leone e il centravanti azzurro Osimhen fu costretto a lasciare il campo al 78’ per una lussazione alla spalla destra. La diagnosi è di quelle che, vedi Mertens, a volte ti capita mentre giochi e poi il medico sociale interviene per rimetterti a posto la spalla e farti proseguire la gara come se nulla fosse. Invece per Osimhen non è andata così e chissà perché”.

“Cosa sarà accaduto dopo il crac di Benin City nessuno può saperlo. Sta di fatto che il team azzurro è stato privato dell’attaccante del valore di 80 milioni. Adesso restano le ferite da leccarsi, dietro la rabbia (giustificata) del presidente De Laurentiis, da sempre contrario a concedere il via libera ai suoi calciatori in direzione nazionali. Sono trascorsi 46 giorni da quella misteriosa lussazione e Osimhen è ancora out, ha dovuto saltare 10 partite ed il Napoli è riuscito a restare a galla anche in sua assenza”.