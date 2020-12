Appuntamento a Cagliari: ancora out Demme e Koulibaly

Alla ripresa di ieri a Castelvolturno, tamponi post vacanze tutti negativi. Moltissimi azzurri avevano lasciato la città, e rano rimasti solo Insigne, Lozano e Ospina. Il prossimo appuntamento con il campo è il 3 gennaio a Cagliari. La squadra si è allenata al Maradona e si stanno valutando le condizioni degli infortunati. Demme e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato: per il tedesco contusione al gluteo, distrazione al muscolo femorale della gamba sinistra per il senegalese. Entrambi possono rientrare nei prossimi giorni ma difficilmente saranno in campo per la trasferta in terra sarda. Recuperato, invece, Lozano che già aveva giocato uno spezzone contro il Torino. Si aspetta ancora di conoscere le condizioni di Mertens e Osimhen (che ieri ha festeggiato 22 anni). Entrambi hanno lavorato in Belgio in questi giorni di festa e sono attesi da una nuova valutazione medica prima del rientro.

Il Mattino