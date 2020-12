Alvino (giornalista): “Ecco le notizie in mio possesso su Icardi”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato del club azzurro:

Mauro Icardi?

“L’attaccante ex Inter sta benissimo in Francia e non ha alcuna intenzione di cambiare club, almeno per ora. Capisco poi che molti napoletani siano contrari a un suo eventuale e poco probabile arrivo a causa di Maradona (i due argentini non andavano d’accordo e si sono beccati spesso, ndr). Per quello che concerne Emerson Palmieri, infine, si tratta di un profilo che piace al Napoli. La società azzurra tuttavia chiuderà una operazione in entrata solo ce ne saranno altre in uscita“.