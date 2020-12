Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato del club azzurro: “Diego Costa in azzurro? E a chi non piacerebbe un calciatore simile? Si è svincolato dall’Atletico Madrid, ma devo dire che, purtroppo, la dirigenza degli azzurri non ha intenzione di acquistarlo. Non è tra gli obiettivi. Si tratta di un calciatore ‘cattivo’ come piace a me, ma non approderà in Campania”.