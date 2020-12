Venerato (giornalista): “Mercato Napoli? Ecco tutto quello che c’è da sapere”

Il giornalista Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato del Napoli:

Il Papu Gomez?

“L’agente lo ha proposto a tutti i top club, Napoli compreso. Vi posso però dire che Aurelio De Laurentiis ha deciso di non investire su calciatori che superano i trenta anni a meno che non arrivino a prezzo di saldo”.

Cutrone al Napoli?

“Non posso confermare tale notizia. Bastoni dello Spezia non interessa al Napoli”.

“Fernando Llorente è in uscita. Il Napoli lo libera gratis se lo spagnolo va in una squadra di medio livello. Il Milan lo sta valutando attentamente anche se la dirigenza del Diavolo non lo mette in pole tra i suoi obiettivi. Il sogno di Llorente è quello di tornare in Spagna.

Arek Milik?

“Si tratta di una situazione estremamente complicata. I rapporti tra il polacco e il Napoli sono pessimi. Scambio Milik-Spinazzola? Magari! Lo preferirei anche a Emerson Palmieri. La Roma però non lo cede”.

“Boga è un obiettivo per giugno. Thauvin è un nome che piace alla dirigenza dei campani. Il Napoli tuttavia gli preferisce Boga. L’ala francese potrebbe andare al Milan. Zaccagni è un bel calciatore, farebbe bene anche in azzurro. Può essere una idea per il futuro”.