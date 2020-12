Per il tecnico del Cagliari non arrivano buone notizie dall’infermeria, non solo per la sfida contro il Napoli, ma per il resto della stagione. Si tratta del centrocampista croato Marko Rog, che si è rotto il legamento del crociato. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà all’intervento chirurgico.

Fonte: cagliarinews24.com