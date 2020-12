Trotta (Cm.it) parla di Fabian Ruiz, Lobotka, Maksimiovic e non solo

Nel corso della trasmissione di Radio CrC “Un sogno nel cuore”, è intervenuto il giornalista di calciomercato.it Trotta.

Sulla figura di Fabian Ruiz: “L’ultimo periodo non è stato così positivo, però parliamo di un giocatore straordinario. A gennaio non si muoverà, non è un calciatore in uscita, nonostante le svariate richieste. Vediamo cosa succederà a Luglio. Da ciò che risulta, Fabian si trova bene a Napoli e non ha intenzione di andar via.

Lobotka? Ha vissuto una stagione particolare, il Napoli ci contava molto. Si stanno facendo una serie di valutazioni, nonostante la cessione non sia nei piani del Napoli. Il calciatore ha ricevuto l’offerta dal Torino, però è chiaro che, nel caso di partenza, punterebbe a società più importanti”.

È stato poi chiesto alla giornalista se, con una cessione di Petagna, si potrebbe arrivare all’acquisto del Papu Gomez: “Petagna ha dimostrato di saper stare in questa rosa grazie alle sue prestazioni positive. Gomez, dal canto suo, ha altri programmi, preferendo andare in una squadra milanese, per motivi personali. Se poi si creeranno delle condizioni a cifre basse, il Napoli potrebbe ragionarci.

Maksimovic? Aveva trovato un accordo con il Napoli pre-lockdown, ma dopo quest’ultimo la società ha fatto un passo indietro. Al momento un’intesa non c’è, avendo, il calciatore, richieste di grande livello.

Rrahmani? La società ha investito molto soldi, quindi bisognerà fare delle valutazioni.

L’Atletico Madrid, con la rescissione di Diego Costa, procederà per acquistare Milik, ma non è intenzionato ad uno sforzo superiore ai 10 milioni di euro. Allo stesso tempo, se il Napoli abbasserà il prezzo del calciatore, l’Inter e la Juve potrebbero avvicinarsi al polacco. Lui in Italia può rimanere solo se la società abbassa le pretese”.

La Redazione