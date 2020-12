Trotta (CM.It) “Ecco da quando c’è l’accordo con Gattuso, su Milik….”

Trotta (calciomercato.it) a Radio CRC parla del mercato del Napoli tra cessioni e la questione rinnovo del mister degli azzurri: “Gattuso ha un accordo col Napoli già da fine ottobre. Su Milik sta per fiondarsi l’Atletico Madrid”

“Milik? Si guarda intorno perché ha un contratto in scadenza che fa gola a molti, ma allo stesso tempo deve cercare di trovare un accordo col Napoli – queste le parole del direttore di www.calciomercato.it, Eleonora Trotta, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. Troppe società e troppi procuratori ragionano con cifre ed aspettative che non corrispondono al mercato di quest’anno.

Milik potrebbe anche decidere di attendere la scadenza del contratto; la soluzione a questa situazione non appare vicina. Nessuno, in questo momento, ha intenzione di spendere tanti soldi per il polacco. Per quanto riguarda invece le priorità del Napoli – ha continuato la giornalista -, la società deve vendere. Il sogno è Emerson Palmieri, che piace però anche a Juve e Inter.

Al momento il rinnovo di Fabian Ruiz non è una priorità, soprattutto per la società. Questo è un discorso che andrà approfondito più avanti.

Gattuso? L’accordo è stato trovato da fine ottobre, come diceva il collega Cerchione, e le cifre sono state sottoscritte, anche se parliamo di accordi verbali. Resta il nodo sui diritti d’immagine che da sempre ha caratterizzato i contratti del Napoli. Gattuso non è il primo che si scontra su queste richieste, quindi bisogna attendere un po’ perché gli avvocati del mister stanno cercando di risolvere questo aspetto”.

L’intervista si è conclusa con alcune previsioni sul calciomercato di quest’anno: “Non ci aspettiamo supercolpi. Il Milan spenderà soldi veri per il difensore, poi per il resto ci saranno tanti scambi e prestiti.”