Stadio Maradona – Nasce il miglio azzurro per celebrare il Napoli

miglio azzurro è quella parte dello stadio Maradona che va dalla discesa carrabile degli autobus che arrivano con i calciatori all'interno dell'impianto e che arriva, con un percorso ovviamente fatto a piedi, fino agli spogliatoi. Quindi, si tratta di quella zona spesso vista anche in tv che attualmente ha delle problematiche sul soffitto, sulla pavimentazione e sulle pareti. C'è la volontà, con uno sforzo della Regione che investirà, grazie a nuove economie, 500mila euro per questa parte dello stadio Maradona»: a dirlo è l'ingegner Flavio De Martino, commissario dell'Aru, l'agenzia regionale per le Universiadi che si occuperà dei lavori. C'è sinergia con il club.

«Vogliamo far sì che in questo miglio azzurro non ci siano solo i lavori di rifacimento e che possa esser evocato anche il passato del Napoli, come anche il presente del club. Anzi, vogliamo pianificare un vero e proprio passaggio da studiare più dettagliatamente con il presidente De Laurentiis e con la società». Ad oggi, il miglio azzurro è in fase di progettazione «Ci troveremo, poi, nella fase esecutiva – completa De Martino – a concordare anche con il Napoli le date dei lavori, per bypassare l’ostacolo che può esser rappresentato dalla necessità del club di sfruttare l’impianto». La speranza è di avere il miglio azzurro già per la fine di questo campionato. «Quel che è certo – spiega Di Martino – è che ci sarà il nuovo miglio per l’inizio del prossimo. Installeremo, poi, anche un impianto rafforzato di videosorveglianza. La questura ha chiesto opere di completamento e ci stiamo confrontando con i tecnici delle forze dell’ordine per il progetto migliore possibile. Ci saranno telecamere di ultima generazione, ad altissima risoluzione che monitoreranno tutti i settori dello stadio». Quello del miglio è un passaggio importante per consentire allo stadio Maradona di avvicinarsi alle altri grandi cattedrali del calcio europeo, visitabili ogni giorno, che mostrano la storia della società che ospitano.