Gennaio è il mese del mal di pancia: Gomez spicca su tutti!

Mettiamo da parte il Covid, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori in questo 2020. E allora focalizziamo la nostra attenzione su un altro tipo di “malattia”, anzi di disturbo: il mal di pancia. Nel calcio è particolarmente diffuso e tende a riacutizzarsi in prossimità delle così dette «finestre di mercato». Quella di gennaio si aprirà il prossimo 4 gennaio e per molti calciatori di serie A (e non solo) può diventare l’occasione giusta per trovare una nuova collocazione dopo una prima parte di stagione costellata da stenti, prestazioni altalenanti, interminabili fine settimana di panchine, tribune o peggio ancora, divano.

IL PAPU NON BAILA PIÙ

Il mal di pancia dai sintomi più eclatanti è quello del Papu Gomez. L’attaccante argentino è stato uno dei principali protagonisti del fenomeno Atalanta negli ultimi anni, ma ormai il rapporto con l’allenatore Gian Piero Gasperini è compromesso. Qualche scricchiolio si era intuito già a inizio stagione, quando il Gasp ha cercato di convincere l’argentino ad avanzare nella sua posizione in campo, limitandogli il raggio d’azione ma anche il dispendio di energie. La disputa tattica è proseguita fino alla partita di Champions League contro il Midtjylland. Nell’intervallo Gomez e Gasperini hanno discusso con molta veemenza e l’adrenalina li ha portati anche allo scontro fisico. La società nei giorni seguenti ha cercato di ricucire lo strappo, ma la pace non è arrivata Per questo ora il Papu sarà sul mercato, valutato 18 milioni. Fonte: Il Mattino