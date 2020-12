Napoli-Osimhen, entro 48 ore nuovi aggiornamenti

Oggi Victor Osimhen compirà 22 anni e sa già quale sarebbe il regalo perfetto per le prossime 48 ore. Entro questo lasso di tempo tornerà a Napoli, tamponi permettendo, per nuovi accertamenti alla spalla destra. Se dovessero esserci buone notizie, allora si allenerà a Castel Volturno con il resto della squadra. In caso contrario ci sarebbe una full-immersion di nuovo in Belgio ad Anversa per nuovi controlli alla spalla. L’obiettivo è averlo al massimo della condizione il 20 Gennaio quando ci sarà la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus al “Mapei Stadium”. Ovviamente però il regalo sarebbe tornare prima, per la gara del 10 contro l’Udinese alla “Dacia Arena”, quindi non ci resta che attendere il responso dello staff medico di Raffaele Canonico.

