Napoli – Un piccolo gesto per allietare chi è impegnato in prima linea

In questi giorni che precedono la fine di un anno difficile per tutti, la SSC Napoli ha voluto far sentire la propria vicinanza al territorio donando panettoni di eccellenza al personale sanitario delle strutture ospedaliere Cotugno, Monaldi, Pascale e Policlinico di Napoli.

Hanno contribuito quali cortesi partner dell’iniziativa di SSC Napoli Charity due aziende dolciarie da sempre al fianco del Club, Sal de Riso e Mennella.

Un piccolo gesto per allietare chi è impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Fonte: SSC Napoli