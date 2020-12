Mister Massimo Rastelli, il doppio ex: “Il Napoli a Cagliari? Tutte le partite sono insidiose”

L’allenatore Massimo Rastelli, doppio ex della prossima sfida Cagliari- Napoli è intervenuto su Radio Crc: “Tutte le partite sono insidiose, sopratutto se le prendi sottogamba. Alle volte fare delle considerazioni solo sull’organico può far sbagliare. In una partita incidono tanti fattori, e non solo la bravura dei giocatori. Questa partita potrebbe essere un’occasione per ripartire col piede giusto dopo la pausa. Il Cagliari, dal canto suo, è una squadra che concede molto, è una rosa giovane, e credo che il Napoli possa raggiungere un risultato importante.Zielinski? Il calcio di oggi sta cercando di essere il meno prevedibile possibile ed è chiaro che Zielinski, sotto quest’aspetto, è il giocatore perfetto. Per quanto riguarda i centrocampisti, Fabian Ruiz nel giocare a due non riesce ad esprimere le sue caratteristiche. Deve essere un po’ più libero di poter giocare dalla metà campo in su, quindi Demme risulta essere il calciatore più idoneo a ricoprire quel ruolo. Lo stesso Bakayoko, dopo un’ottima partenza, credo abbia perso un po’ di brillantezza. Lozano sta mettendo il veleno chiesto da Gattuso – ha continuato l’ex calciatore –. Il mister gli è entrato nella testa, nonostante non abbia ancora la continuità dei 90 minuti. Quando entra in campo spacca le partite e fa la differenza, riuscendo a comprendere cosa il mister voglia da lui”. L’intervista si è conclusa con un commento di Rastelli sulla sua esperienza al Cagliari: “Al Cagliari sono stati due anni e mezzo fantastici. Allenare una squadra di grandi tradizioni è un vanto, a di là dei risultati”.

Fonte: Radio Crc