Milik può andare via a gennaio, per giocarsi l’Europeo

Bruno Majorano scrive che l’attaccante azzurro Arek Milik vive da separato in casa Napoli, ormai è guerra aperta da mesi.

Da quando l’attaccante ha fatto capire di non voler accettare destinazioni alternative fino a giugno prossimo, data in cui il suo contratto con il Napoli sarà terminato.

La scadenza del contratto gli consentirebbe di accasarsi altrove senza spese da parte del nuovo club, e gli garantirebbe un contratto decisamente più ricco.

I rapporti tra il Napoli e il giocatore si sono incrinati non appena è tramontata la pista Juventus, ovvero quella che più di tutte solleticava le ambizioni del polacco.

Una volta capito che il giocatore non avrebbe ascoltato altre proposte, il club azzurro gli ha chiuso le porte mettendolo fuori lista sia per il campionato che per l’Europa.

Ecco perché la finestra di gennaio può diventare l’ultima chance per Milik per accasarsi altrove e avere la possibilità di giocare qualche partita in vista dell’Europeo di giugno.

Per far sì che ciò accada, però, servirà una squadra disposta a versare almeno 10 milioni nella casse del Napoli che diversamente lo terrà ai box fino alla fine della stagione.

Fonte: Il Mattino