Mertens, ecco quando rientrerà a Napoli dopo la visita ad Anversa

Osimhen tra 48 ore conoscerà il suo destino per il problema alla spalla, dovessero essere ancora non del tutto positivi, ritornerà ad Anversa. In Belgio ritroverebbe ancora Dries Mertens che prosegue, tra allenamenti e cure varie, la fase di recupero. Il calciatore fiammingo è fermo per il problema avuto ad inizio sfida contro l’Inter a San Siro. A meno di cambiamenti dell’ultimo ora Mertens tornerebbe a Napoli la prossima settimana, perciò ovviamente niente trasferta a Cagliari e probabilmente out contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi nel frattempo la squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno e verranno valutate le condizioni di Koulibaly, problema muscolare alla coscia destra e Demme, contusione al gluteo destro.

Fonte: CdS