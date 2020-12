MERCATO – Prima vendere e poi puntare sugli esterni d’attacco. Ecco i nomi nella lista di Giuntoli

Il mercato del Napoli, come del resto la maggior parte dei club, nella sessione invernale, sarà quella prima di vendere e poi eventualmente comprare. I calciatori che si cercheranno di cedere sono quelli di: Ghoulam e di Malcuit. Sul terzino algerino c’è sempre il problema dell’ingaggio, mentre per il francese non mancano le squadre che lo cercano. In entrata piacciono come laterali di difesa Emerson Palmieri e Junior Firpo. Per l’attacco Thauvin, contratto in scadenza a fine stagione. Il secondo resta sempre un pallino del club azzurro, Jeremie Boga, anzi prosegue la trattativa con il Sassuolo anche nei prossimi mesi.

Fonte: CdS