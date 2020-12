Massimo Rastelli, allenatore: “Le critiche a Gattuso? Di chi è il merito dell’exploit di Lozano?”

A “Il Sogno nel Cuore”, Massimo Rastelli, allenatore : “Quando sento critiche al Napoli. E a Gattuso. Mi viene da sorridere. Perché non bisogna dimenticare che tutte le grandi squadre, da tre mesi, hanno giocato almeno 30 partite. Questo significa giocare ogni tre giorni. E non potersi allenare. Non è semplice preparare la partita. Avere una condizione fisica e mentale ottimale. Questo ritmo penalizzerebbe qualsiasi squadra. È normale che l’allenatore è il capo del progetto tecnico. Dunque, anche il responsabile di eventuali fallimenti. Ma credo che Rino stia facendo un ottimo lavoro. Cercando di avere il massimo dei risultati, dalla rosa che ha a disposizione. Gli infortuni dei calciatori credo lo abbiano messo in ulteriore difficoltà. E quindi si trova a non riuscire a gestire bene le energie dei suoi uomini. Quello di quest’anno è un campionato atipico. Dove, per un allenatore, è davvero difficile incidere. Quando le gare saranno un po’ più diradate, si vedrà un Napoli diverso”.

Fonte: Radio Crc