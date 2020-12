L’ex Luca Fusi, oggi allenatore: «La sua capacità è di saper gestire al meglio il gruppo»

Luca Fusi, ex calciatore azzurro, ora allenatore del Bellaria Igea Marina, in Promozione: «Tour de Force per il Napoli in gennaio? Innanzitutto sarà importante l’esperienza di un allenatore come Gattuso. Che ha vissuto, a livello personale, da calciatore, impegni ravvicinati. Questo rappresenta la garanzia principale per il Napoli. La sua capacità di saper gestire al meglio il gruppo. Turnover? Certamente. E puoi permetterti di farlo quando, come nel caso del Napoli, hai una rosa valida. E con alternative all’altezza in tutti i reparti. Recupero degli infortunati ? Poter contare su tutti i calciatori è molto importante. Il Napoli avrà bisogno di tutti in questa fase della stagione. La zona Champions è l’obiettivo di questa stagione? Il primo obiettivo è entrare nelle prime quattro. Per poter disputare nuovamente la Champions. Ma questo è un campionato talmente equilibrato. Con tante squadre sullo stesso livello. Per cui il Napoli ancora non deve abbandonare l’idea di poter essere competitivo fino alla fine. Per la corsa alla prima posizione. La Supercoppa contro la Juve ? Un trofeo importante per il club azzurro. E per la squadra di Gattuso. Poi le partite contro la Juve sono sempre stimolanti. Una sfida apertissima. E che appare ancora più equilibrata. Anche perché la Juve, quest’anno, spesso sta zoppicando. Insigne? E’ è in continua crescita. In questo momento ha un rendimento molto costante. A differenza di prima. Quando alternava a qualche ottima prestazione, altre meno brillanti. Ora è sempre determinante».

Fonte: Il Mattino