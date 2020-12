Il pagellone: per Elmas solo sprazzi delle sue potenzialità, un talento ancora inespresso. “N.S.”

Non sufficiente per Il Mattino Elams vale 5

Come nel marketing, la valutazione è legata alle aspettative. E poiché le sue erano altissime, un po’ vice Insigne, un po’ tuttofare a centrocampo, lui le sta disattendendo. Tutte. Colpito dal coronavirus, ci ha messo del tempo per superare i postumi della positività, ma poi ha perso la bussola. Un solo gol al Genoa prima del contagio, per il resto il macedone ha dalla sua una età giovanissima che gli consentono il salto in alto in ogni istante. Fonte: Il Mattino