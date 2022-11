Il pagellone: Ospina, grande reattività, un felino tra i pali e abilissimo con i piedi. Voto alto de Il Mattino

Ospina: 7 lo valuta il quotidiano di Napoli

Decisivo in diverse occasioni, soprattutto nella semifinale di ritorno della scorsa stagione di coppa Italia contro l’Inter: almeno tre-quattro parate determinanti e in più con un suo lungo e preciso lancio di piede per Insigne diede il là al gol del pareggio di Mertens. Il portiere colombiano è ideale per il gioco di Gattuso per la sua abilità nell’impostare dal basso la manovra scambiando palla con grande serenità con i difensori. Fonte: Il Mattino