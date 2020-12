Il pagellone: Mario Rui, un terzino prezioso nella spinta, da migliorare la fase difensiva. Il voto

Solo sufficiente, un 6 a Mario Rui

A sinistra garantisce una spinta importante e forma una catena molto collaudata con Insigne per gli affondi verso la porta avversaria: cresciuto molto con Gattuso nella fase difensiva, dovrebbe limitare ulteriormente qualche errore in chiusura o nell’impostazione dal basso come in occasione del passaggio sbagliato in uscita contro la Lazio che fece partire la rete del raddoppio di Luis Alberto.

Fonte: Il Mattino