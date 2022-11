Il pagellone: Maksimovic titolare fisso in Europa, deve evitare qualche distrazione. Non arriva alla sufficienza

Maksimovic prende un 5,5

Ha dato il suo contributo la stagione scorsa in campionato soprattutto nella fase in cui era fuori gioco per infortunio Koulibaly: sempre titolare in questa stagione in Europa League, buone le sue qualità per l’impostazione dal basso, qualche disattenzione in chiusura. Forte fisicamente, l’ex difensore del Torino può andare in sofferenza se viene puntato con rapidità negli uno contro uno dagli attaccanti avversari. Fonte: Il Mattino