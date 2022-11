Il pagellone: Koulibaly in ripresa dopo un anno difficile, è tornato leader della difesa. Più che sufficiente il voto

Il voto 8 a Koulibaly è una media dell’annata. E la sua prima parte è stata negativa, anche condizionata da un problema fisico. Poi le voci estive che lui ha saputo gestire da gigante dell’area qual è. È rimasto e non ha detto una parola, non un lamento, non una richiesta di aumento. Anzi è stato sempre protagonista, anche quando come con la Lazio ha giocato infortunato pur di non lasciare la squadra in difficoltà. Sempre titolare, uno degli intoccabili.

Factory della Comunicazione