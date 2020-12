Il pagellone: i non valutati sono Malcuit, Llorente e Rrahmani

Solo due brevi spezzoni finali di partite: un quarto d’ora con l’Atalanta e 16 minuti contro la Lazio. Frenato dal grave infortunio al ginocchio, la rottura del legamento crociato contro la Spal (partita che si

giocò il 27 ottobre 2019) lo mise fuori gioco: al rientro non è riuscito a trovare spazio nel finale della scorsa stagione. A giugno è rimasto in azzurro ma al mercato di gennaio potrebbe andare via.

Rrahamani acquistato un anno fa dal Verona ancora non ha esordito in azzurro Tra i protagonisti la scorsa stagione della salvezza dei gialloblù non ha ancora esordito con il Napoli: frenato anche dal Covid che lo ha messo fuori gioco a novembre in una fase in cui avrebbe potuto cominciare a trovare un po’ di spazio in Europa League. Potrà tornare utile in questa seconda fase della stagione visti i tanti impegni tra campionato, Europa League e coppa Italia.

Nessuno può costringere Llorente ad andare via. E lui non è andato via. Non ha mai puntato i piedi e quindi non ha seguito il destino di Milik (voto 3 per il suo harakiri calcistico) finito fuori rosa. Ci riprovano a gennaio, perché certo sarà pure arrivato con il decreto rilancio (lo stipendio è detassato) ma comunque pesa sul bilancio. Pochi minuti in tutto con il Torino ma con Gattuso in panchina appena 6 le volte in campo e ovviamente zero gol. Fonte: Il Mattino