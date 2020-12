Il pagellone: Ghoulam è lontano dalla forma migliore, ma i suoi cross sono poesia

Purtroppo per Il Mattino il suo voto è 5

Il suo anno è iniziato sei mesi in ritardo, il 23 giugno, con la sua prima apparizione a Verona. Titolare solo con la Sampdoria, in campo spesso nella ripresa e talvolta anche come esterno. La sua maledizione è quel continuo ricordo di quello che era prima dell’infortunio nella notte con il Manchester City. Va giudicato per quello che fa ora: male la fase difensiva, con poco apporto in quella offensiva. Ma i suoi cross col piede sinistro restano poesia