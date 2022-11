Il pagellone di Osimhen: partenza sprint poi l’infortunio, mister 80 milioni le stimmate le ha. Buon voto

Mister 80 milioni ha le stimmate del campione assoluto. E non solo per il prezzo pagato. L’esordio con il Parma è stato ruggente e con lui in campo c’è stata sempre una variazione sul tema. Poi l’eclissi dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale, in Africa. Dei tempi di recupero della sua spalla non si sa ancoramolto, certo 8 presenze e 2 gol sono un bilancio sicuramentemigliorabile. Lo aspettano tutti. Fonte: Il Mattino

