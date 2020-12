Il pagellone di Demme: ha dato equilibrio al centrocampo già due reti in questa stagione. Il voto

Il “tedesco” è da 6,5

Demme arrivò dal Lipsia un anno fa e il suo innesto si rivelò subito importantissimo per dare più equilibrio al centrocampo: Gattuso nella prima fase lo schierò nel 4-3-3 da playmaker davanti alla difesa in un Napoli che aveva bisogno di ritrovare solidità difensiva. Ora sta giocando nel centrocampo a due, ha ritrovato una buon livello segnando anche due gol, uno in Europa League al Rijeka e un altro in campionato al Crotone.

Fonte: Il Mattino