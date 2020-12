Il Napoli al momento “congela” la cessione di Llorente

Il mercato spesso e volentieri regala colpi di scena anche inaspettati, come nel caso del Napoli con l’attaccante spagnolo Llorente. La punta iberica ha giocato gli ultimi 20 minuti contro il Torino, situazione di svantaggio per 0-1, per cercare di raddrizzare la baracca. La novità è che al momento la sua cessione è congelata, in attesa di conoscere l’esito degli infortuni di Mertens e Osimhen. Dovessero risultare positivi, allora verrebbe di nuovo messo sul mercato, altrimenti resterebbe fino a fine stagione. Le strategie del resto possono cambiare in maniera rapida e perciò al momento Llorente resta in azzurro, poi si vedrà.

Fonte: Corriere dello Sport