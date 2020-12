Giordano: “Il problema di questo Napoli è la mancanza di Mertens”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Chiaramente la qualità che danno Mertens, Koulibaly e Osimhen è differente ma non penso che all’interno del Napoli ci sia carenza di talento. Per ampiezza di organico è tra le più apprezzate insieme a Inter e Juventus. Credo abbia la possibilità di recuperare il terreno, in questo periodo si è parecchio smarrito e non solo per una questione di acido lattico. Se togli un giocatore come Mertens in squadra però la differenza la senti. Io però continuo a pensare che Lozano, Politano, Insigne e Petagna siano tanta roba. Dentro questo Napoli ci sono tante idee ma non c’è ancora una natura che possa essere quella giusta. L’anno scorso fu fatto il mercato in funzione del 4-3-3, poi si vince la Coppa Italia ed esce dal periodo di crisi perché comincia a giocare all’italiana. Il problema è che ora quando parli di catenaccio sei vecchio”.