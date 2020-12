Gennaio, tour de force: oggi inizia una “settimana tipo”

Tutto d’ un fiato. Sarà così il gennaio azzurro. Cinque partite di campionato, la Supercoppa Italiana contro la Juve, gli ottavi di finale di coppa Italia con l’Empoli e l’eventuale quarto da disputare a fine mese. Fondamentale sarà il turnover e in questo senso risulterà importantissimo il recupero degli infortunati Koulibaly, Osimhen e Mertens. Il difensore senegalese dovrebbe essere pronto per la partita del 10 gennaio con l’Udinese, l’attaccante nigeriano in questi giorni si sottoporrà ad ulteriori test e Mertens dovrebbe essere disponibile per la sfida del 17 gennaio contro la Fiorentina. Per oggi previsti i tamponi in mattinata a la ripresa nel pomeriggio. Sarà la cosiddetta settimana tipo. Cinque giorni a disposizione di Gattuso e degli uomini del suo staff per ricaricare le pile scariche. Da domenica si ricomincerà a giocare ogni tre giorni, previste infatti gare ravvicinate.