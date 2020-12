[Foto] Stadio Maradona scritta Napoli terminata

Il debutto casalingo del Napoli nel 2021 sarà contro lo Spezia, mercoledì 6 Gennaio alle ore 18,00, ma la scritta Napoli dal lato dei Distinti è terminata. Come confermato oggi dall’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello: «Il lavoro è ormai completato, lo Stadio di Maradona è della città e la scritta “Napoli”. Ho dei collaboratori bravissimi e l’ingegnere Attanasio è responsabile della gran parte delle opere fatte all’ex San Paolo. La magia creata con le Universiadi non è stata ancora visibile ai tanti sportivi per via del covid. Alla fine del campionato opereremo la sostituzione dei cupolini e porteremo avanti una verifica della bullonatura».

Fonte: ilmattino.it