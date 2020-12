Difesa azzurra: quasi certi gli addii di Hysaj e Maksimovic

Come già affermato nella giornata di ieri, Elsed Hysaj sembra sempre più lontano dal Napoli. Vero che anche in passato si è andati spesso vicini all’ addio, mai avvenuto, ma stavolta pare davvero si possa concretizzare. Oggi ne parlano sia La Gazzetta dello Sport che il Mattino. Difficile, al momento, trovare un’intesa per il rinnovo viste le cifre richieste dal giocatore. I con contatti sono serrati, ma Hysaj prende 1,6 milioni a stagione e vorrebbe almeno 2,5 all’anno per rinnovare, cifre che sono molto lontane dalle offerte del Napoli. In più per Hysaj ci sarebbe una proposta dalla Roma che cerca proprio un esterno di garanzia per la sua difesa. Non è detto però che si possano verificare altre piste con altre squadre. Sempre restando in tema di difesa azzurra, da monitorare anche la situazione Maksimovic. Il serbo difficilmente rinnoverà. Anche per lui il problema è nelle cifre. Attualmente il difensore ha un ingaggio da 1,2 milioni all’anno e vorrebbe arrivare almeno a 2, ma anche per lui il Napoli non ha intenzione di spendere tanto.